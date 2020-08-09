В Китае за сутки выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом
За истекшие сутки в Китае выявлено 34 новых инфицированных COVID-19: 23 больных в активной форме и 11 бессимптомных носителей, сообщается на официальном сайте Госкомздрава КНР, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Внутри страны зафиксированы 15 активных случаев, все – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще восемь активных и все бессимптомные были "импортированы".
За предыдущие сутки было выявлено 45 новых случаев заражения: 31 активный и 14 бессимптомных.
С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 84 619 активных случаев заражения при 2 134 ввозных.
Лента новостей
Лейла Абдуллаева: Армения предпринимает попытки незаконного переселения армянского населения из некоторых стран Ближнего Востока в Нагорный Карабах и прилегающие районы Азербайджана
Состоялось республиканское видеосовещание Оперативного штаба при Кабмине, посвященное карантинному режиму
Ferrero будет закупать у Ассоциации производителей фундука Грузии орех, обработанный в Центрах по сушке
Водный оператор Азербайджана проведет ночные рейды для выявления случаев незаконного использования воды (ФОТО)
Госагентство занятости Азербайджана приступит к подготовке специалистов с международным сертификатом
В последнее время в Азербайджане вновь активизировались мошенники-продавцы лекарств вне аптечной сети - эксперт
В Азербайджане направлено в суд уголовное дело в отношении лица, нарушившего трудовое законодательство