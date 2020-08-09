В Китае за сутки выявлены 34 новых случая заражения коронавирусом

За истекшие сутки в Китае выявлено 34 новых инфицированных COVID-19: 23 больных в активной форме и 11 бессимптомных носителей, сообщается на официальном сайте Госкомздрава КНР, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Внутри страны зафиксированы 15 активных случаев, все – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Еще восемь активных и все бессимптомные были "импортированы".

За предыдущие сутки было выявлено 45 новых случаев заражения: 31 активный и 14 бессимптомных.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 634 человека, зарегистрировано 84 619 активных случаев заражения при 2 134 ввозных.