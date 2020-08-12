Ракета разорвалась в районе "зеленой зоны" Багдада
Район вблизи "зеленой зоны" Багдада подвергся вечером во вторник ракетному обстрелу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Sky News Arabia.
По его данным, ракета разорвалась недалеко от части иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные дипмиссии, в том числе посольство США. Одновременно с атаками сработали сирены воздушной тревоги.
Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.
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