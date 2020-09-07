В Японии из-за тайфуна пострадали 36 человек

В результате воздействия мощного тайфуна "Хайшэнь" на юго-западе Японии пострадали не менее 36 человек. . Об этом сообщает телеканал NHK, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Тайфун обрушился на регион в ночь с воскресенья на понедельник. Больше всего пострадавших на острове Кюсю в префектурах Нагасаки, Кагосима и Кумамото.

Также сильные порывы ветра повредили линии электропередач, без света остались около 440 тысяч домов на юго-западе Японии.

Кроме того, из-за стихии почти 800 тысяч местных жителей получили от властей рекомендации покинуть дома и укрыться в специальных эвакуационных центрах

В настоящее время "Хайшэнь" движется к Корейскому полуострову со скоростью 40 километров в час. В эпицентре скорость порывов ветра достигает 60 метров в секунду.

Из-за шторма на юго-западе Японии в течение понедельника может выпасть более 200 миллиметров осадков.