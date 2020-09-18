Китай проводит клинические испытания 11 вакцин от коронавируса

Китай в настоящее время проводит клинические испытания 11 вакцин от заболевания, вызываемого коронавирусом. Как заявил в пятницу министр науки и техники КНР Ван Чжиган, выступая на Глобальном форуме науки, здоровья и жизни в Пекине, четыре вакцины уже перешли к третьей фазе клинических тестов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Ван Чжигана, "эпидемия по-прежнему распространяется по всему миру и до сих пор не контролируется полностью". "С приходом осени и зимы может возникнуть новая вспышка, ситуация в области профилактики и контроля над заболеванием по-прежнему остается крайне серьезной", - подчеркнул он.

Министр также отметил, что в борьбе со вспышкой коронавируса Китай всегда ставил на первое место международное научно-техническое сотрудничество, выполнял свои международные обязательства в соответствие с принципами открытости и прозрачности. Ван Чжиган также указал на то, что Китай своевременно передал информацию о коронавирусе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), что предоставило ученым по всему миру важную основу для проведения медицинских исследований и разработки лекарственных препаратов.