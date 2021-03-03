В Гонконге зафиксировали первую смерть после вакцинации от коронавируса

Случай гибели пациента через два дня после получения китайской вакцины от коронавируса CoronaVac выявлен в Гонконге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о 63-летнем мужчине, страдавшем от хронических заболеваний - диабета и бронхита. Он получил первую дозу прививки 26 февраля, в день начала правительственной программы вакцинации, и умер 28 февраля от проблем с дыханием.

Департамент здравоохранения не пояснил, почему информация об этом случае появилась с задержкой в несколько дней, отметив, что ведется расследование. "Пока неясно, связана ли смерть с вакциной", - отметили медицинские чиновники.