В Гонконге зафиксировали первую смерть после вакцинации от коронавируса
Случай гибели пациента через два дня после получения китайской вакцины от коронавируса CoronaVac выявлен в Гонконге, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Речь идет о 63-летнем мужчине, страдавшем от хронических заболеваний - диабета и бронхита. Он получил первую дозу прививки 26 февраля, в день начала правительственной программы вакцинации, и умер 28 февраля от проблем с дыханием.
Департамент здравоохранения не пояснил, почему информация об этом случае появилась с задержкой в несколько дней, отметив, что ведется расследование. "Пока неясно, связана ли смерть с вакциной", - отметили медицинские чиновники.
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