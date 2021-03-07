В Японии открылся XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности

XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию открылся в воскресенье в городе Киото в гибридном формате из-за ограничений, действующих в связи с ситуацией с коронавирусом. Изначально планировалось, что конгресс, который проходит раз в пять лет, состоится в 2020 году, однако из-за пандемии его было решено перенести на весну 2021 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из-за действующих в связи с ситуацией с распространением коронавируса ограничений число участников на месте проведения в международном центре в Киото ограничено, для аккредитованных на мероприятие журналистов ведется прямая трансляция. В первый день работы конгресса запланирован визит премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, который обратится к участникам с приветственным словом.

"В течение ближайших шести дней мы должны обсудить подходы и практики, которые помогут нам создать общество, в котором превалирует буква закона и никто не остается позади", - отметила в ходе церемонии открытия министр юстиции страны и председатель XIV конгресса Йоко Камикава. Она также подчеркнула особую важность проведения этого мероприятия, несмотря на пандемию, и поблагодарила всех его участников.

XIV Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию продлится до 12 марта.

Конгресс проводится один раз в пять лет с 1955 года. Он является крупнейшим в мире и наиболее представительным форумом в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. Представители органов власти, межправительственных организаций и гражданского общества принимают в нем участие для обмена опытом и выявления новых тенденций и проблем.