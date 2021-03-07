Япония может одобрить вторую вакцину от коронавируса в мае

Правительство Японии может одобрить применение на территории страны еще одной вакцины от коронавируса в мае этого года. Об этом в воскресенье заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Норихиса Тамура, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Есть вероятность, что регулятор одобрит [еще одну вакцину] в середине мая или в июне", - приводит его слова агентство Kyodo. В феврале японский Минздрав одобрил использование препарата американской компании Pfizer.

К настоящему времени заявки на регистрацию своих вакцин в Японии также подали британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и американская компания Moderna.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля. На первом этапе были привиты 40 тыс. медработников, впоследствии этот процесс должен охватить около 4,7 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет, которых в Японии насчитывается около 36 млн. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан.

К настоящему моменту, по данным японских властей, с момента начала вакцинации в стране было зафиксировано два случая анафилактической реакции на препарат от Pfizer. У привитых в течение короткого времени после вакцинации проявилась сильная аллергическая реакция, однако после принятия необходимых лекарственных средств их состояние улучшилось. В настоящее время японский Минздрав изучает оба случая.

Японское здравоохранительное ведомство сейчас также ведет проверку касательно того, связана ли смерть пожилой женщины, привитой вакциной Pfizer, с реакцией на препарат. По данным Минздрава, женщина в возрасте от 60 до 70 лет умерла от субарахноидального кровоизлияния. В ведомстве также сообщили, что в других странах случаев связи вакцинации и субарахноидального кровоизлияния к настоящему времени зафиксировано не было.