На юге Египта автобус столкнулся с грузовиком

По меньшей мере 18 человек погибли во вторник вечером в результате ДТП на юге Египта. Об этом сообщил информационный портал Akhbar El-Yom, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По поступающей информации, на трассе Асьют - Красное море произошло столкновение машины с бензовозом. Водитель следовавшего из Каира в Сохаг автобуса в темноте не заметил остановившийся из-за неисправности грузовик с нефтепродуктами и на большой скорости влетел в него.

В результате удара произошло возгорание машин, автобус выгорел полностью. На место происшествия немедленно выехал губернатор провинции Асьют, который лично руководил спасательными работами. Для транспортировки пострадавших в больницы были задействованы более 30 машин скорой помощи. Из-за автокатастрофы было блокировано движение на междугородной автотрассе, автомобили перенаправляли по другим дорогам.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тыс. человек. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике (CAPMAS) Египта, количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне, а в ночное время нередко пренебрегают освещением.