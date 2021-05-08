Число жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро увеличилось до 28

Число жертв операции, проведенной полицией в четверг в фавеле на севере Рио-де-Жанейро, выросло до 28. Об этом сообщает портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации портала, от полученных ранений умерли еще трое подозреваемых в причастности к ОПГ. "19 из них уже имели криминальное прошлое", - приводит G1 слова шефа полиции Аллана Турновски.

Как утверждают правоохранители, обычно преступники, засевшие в фавелах, при полицейском штурме спешно покидают свои позиции, отстреливаясь от правоохранителей. "На этот раз все было по другому. Вчера [в четверг] они стреляли на поражение, пытаясь сохранить свои позиции. <...> Полиция продемонстрировала профессионализм и зрелость", - сказал Турновски на похоронах погибшего в ходе операции подчиненного.

Бразильская полиция утром в четверг устроила рейд в контролируемую наркогруппировкой "Красная команда" (Comando Vermelho, CV) фавелу Жакарезиньу в северной части Рио-де-Жанейро. В местных СМИ операцию окрестили "самой кровавой" за всю историю Рио-де-Жанейро, а правозащитники заявили, что имело место неоправданное применение силы со стороны правоохранительных органов. По ее итогам силовики продемонстрировали изъятые у преступников 16 пистолетов, шесть винтовок, пистолет-пулемет, 12 гранат и противотанковый снаряд.

В июне прошлого года Федеральный верховный суд Бразилии (ФВС) запретил проведение полицейских операций в фавелах, кроме как "в случае исключительной необходимости". Судья ФВС Эдсон Факин усмотрел признаки "внесудебной расправы" в действиях полицейских, потребовав от Генеральной прокуратуры провести расследование.