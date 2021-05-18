Национальное агентство по ядерной безопасности создали в Бразилии

Правительство Бразилии учредило Национальное агентство по ядерной безопасности (ANSN), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В соответствии с текстом документа, новое ведомство, которому отойдет часть полномочий Национальной комиссии по ядерной энергетике, займется "мониторингом, регулированием и проверкой ядерной безопасности, вопросами радиологической защиты, защиты ядерных объектов и их деятельности, ядерных материалов и источников радиации". Отмечается, что агентство не будет обладать функциями регулятора экономической, коммерческой и промышленной деятельности, а также не будет заниматься исследованиями. Вместе с тем ANSN предстоит выдавать лицензии и разрешения на операции с рудой, концентратами и отходами урана и тория, заниматься нормотворчеством в области ядерной безопасности.

Штаб-квартира ANSN, численный состав которой установлен в количестве 922 сотрудников, будет располагаться в Рио-де-Жанейро.