Шесть человек погибли, двое пострадали в ДТП на севере Китая
По меньшей мере шесть человек погибли, еще двое пострадали в результате столкновения микроавтобуса с полуприцепом-тяжеловозом в городе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе на севере КНР. Об этом в понедельник сообщило Центральное телевидение Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в воскресенье в 07:00 (03:00 GMT+4) на участке автомагистрали №244. Микроавтобус и полуприцеп двигались в противоположных направлениях. Столкновение произошло при повороте микроавтобуса налево. Другие подробности ДТП пока не приводятся.
Все погибшие и пострадавшие находились в микроавтобусе. Причина аварии устанавливается, ведется следствие.
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