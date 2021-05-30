В Малайзии в реанимацию будут помещать только больных COVID-19 с хорошим прогнозом

Малайзийские врачи из-за нехватки мест в больницах будут выбирать, каких пациентов с осложнениями после заражения коронавирусом помещать в палаты интенсивной терапии. Приоритет будет отдаваться тем, кто имеет более высокие шансы на выздоровление, сообщил в воскресенье генеральный директор Минздрава Хишам Абдула в ходе видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство здравоохранения предупреждало о возможном пессимистичном сценарии относительно свободных мест в больницах", - сказал чиновник. "Докторам придется делать очень сложный выбор между пациентами, которых следует помещать в палаты интенсивной терапии", - отметил представитель ведомства. По его словам, "койки в приоритетном порядке будут предоставляться тем, у кого более высокие шансы на выздоровление".

Хишам Абдула признал, что заполняемость подобных палат уже превышает их оптимальную вместимость, обычные палаты в больницах заполнены на 85%, а в специально открытых изоляционных центрах - на 65%.