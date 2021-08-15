Премьер-министр Малайзии намерен уйти в отставку 16 августа

Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин в понедельник намерен покинуть свой пост и подать соответствующее прошение верховному правителю (королю), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В понедельник состоится специальное заседание кабмина, после чего премьер отправится на аудиенцию к верховному правителю, чтобы подтвердить свою отставку", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе было объявлено, что 7 сентября парламент рассмотрит вопрос о доверии кабмину. По оценке местных политологов, премьер Мухиддин может рассчитывать на поддержку только 100 из 222 законодателей.