Минздрав Сингапура заявил о вакцинации 80% населения

Министр здравоохранения Сингапура Он Е Кун объявил в воскресенье, что в стране полный курс вакцинации от COVID-19 прошли 80% населения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Мы перешли новый рубеж - 80% наших жителей прошли полный курс вакцинации, состоящий из введения двух компонентов вакцин", - написал чиновник в фейсбуке.

Сингапур является важным морским международным хабом. За время пандемии в стране-городе с населением в 5,7 млн человек благодаря жесткому локдауну было выявлено 67,2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, от ее последствий скончались 55 человек.