Гражданский представитель НАТО в Афганистане подчеркнул необходимость диалога с талибами

Старший гражданский представитель НАТО в Афганистане Стефано Понтекорво, который координировал гражданскую эвакуацию, указал на необходимость диалога с радикальным движением "Талибан". С таким заявлением он выступил в интервью газете La Repubblica, которое было опубликовано вечером в пятницу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я думаю, что [диалог] должен быть реализован, учитывая, что у нас очень мало инструментов давления, кроме [вопроса] признания их режима, о легитимности которого они заботятся. Мы будем смотреть на их действия, а не слова, но мы должны вести диалог. Также и для того, чтобы вывезти из страны других людей", - отметил он.

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.