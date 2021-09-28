Трюдо сообщил, что сформирует новое правительство Канады в октябре

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сформирует новое правительство в октябре. Об этом он во вторник сообщил журналистам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я говорил с генерал-губернатором [Канады Мэри Саймон] и подтвердил свое намерение сформировать правительство, - сказал он. - Оно примет присягу в октябре". По словам Трюдо, он уже может подтвердить, что его заместитель и глава Минфина Христя Фриланд сохранит свои должности.