В порту Рио-де-Жанейро изъяли пять тонн кокаина
Федеральная полиция Бразилии изъяла около пяти тонн кокаина в контейнерах в порту центрального района Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Extra Globo, передает Trend со ссылкой Lenta.ru.
По информации издания, наркотик был спрятан внутри ящиков для порошкового мыла. Судно, на котором обнаружили запрещенное вещество, следовало в Испанию через Мозамбик.
Отмечается, что незадолго до отправления судна сотрудников полиции предупредили о перевозке кокаина в телефонном звонке. Источник бразильских правоохранительных органов не разглашается. Изъятая партия является крупнейшей в истории города.
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