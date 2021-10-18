Посол Франции покинул Беларусь

Посол Франции в Беларуси Николя де Буйан де Лакост в воскресенье покинул белорусскую территорию по требованию Минска. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает французская радиостанция RFI.

Французские дипломаты рассказали, что посол перед отъездом попрощался с сотрудниками посольства.

"МИД Белоруссии потребовал, чтобы посол покинул страну до 18 октября", - цитируют парижские СМИ слова неназванного французского дипломата.