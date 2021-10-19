КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР во вторник запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По уточненным данным агентства, был произведен запуск одного неизвестного снаряда. Другой информации о нем не приводится.

Береговая охрана Японии, в свою очередь, сообщила, что КНДР, предположительно, осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, и предупредила находящиеся в том районе рыболовные суда о риске падения обломков.