При пожаре на электростанции в Китае погибли восемь человек
По меньшей мере восемь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате пожара, возникшего на территории электростанции в уезде Шоуян провинции Шаньси на северо-востоке Китая. Об этом сообщает в понедельник телеканал CGTN со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, пожар начался в жилых помещениях для сотрудников. Начато расследование инцидента.
Дальнейшие подробности не приводятся.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Госорганам Казахстана необходимо сотрудничать с частным сектором для развития устойчивого финансирования - МФЦА
Газовое соглашение между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном принесет пользу всем сторонам - эксперты
Азербайджан передал Армении тело диверсанта, обезвреженного при нападении на азербайджанского военнослужащего в Ходжавенде
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в акции по посадке деревьев в рамках "Зеленого марафона" (ФОТО)
Азербайджанская Неделя моды – приветствие воина Древнего Рима, зимой босиком, коктейльные платья и кураж (ФОТО)