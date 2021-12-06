При пожаре на электростанции в Китае погибли восемь человек

По меньшей мере восемь человек погибли, еще пятеро получили травмы в результате пожара, возникшего на территории электростанции в уезде Шоуян провинции Шаньси на северо-востоке Китая. Об этом сообщает в понедельник телеканал CGTN со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, пожар начался в жилых помещениях для сотрудников. Начато расследование инцидента.

Дальнейшие подробности не приводятся.