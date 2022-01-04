Подозреваемого в убийстве президента Гаити депортировали из Панамы в США
Власти Панамы задержали колумбийца Марио Антонио Паласиоса, который является одним из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Как сообщила в понедельник газета El Tiempo, Паласиос после задержания был депортирован в США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По данным издания, гражданин Колумбии был задержан на основании ордера, выданного Интерполом по запросу Гаити. Аналогичный запрос сделали позднее власти США. Паласиос был посажен в самолет, направлявшийся в Майами (штат Флорида).
Колумбиец был депортирован в понедельник с Ямайки, где был задержан в октябре. В конце октября руководство Гаити направляло властям острова официальный запрос на выдачу, однако он не был удовлетворен.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Обнародовано количество боеприпасов, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана в 2021 году (ФОТО)
Зангезурский коридор поспособствует достижению товарооборота между Азербайджаном и Турцией в $15 млрд
Высока вероятность реализации более оптимистичного сценария роста ненефтяного экспорта Азербайджана - Газпромбанк
Объявление Президентом Ильхамом Алиевым 2022 года "Годом города Шуша" стало грандиозным событием - руководитель Фонда Хана Шушинского