Экстремисты пытались совершить переворот и изменить политический курс в Казахстане - Лукашенко

Другие страны 10 января 2022 08:11 (UTC+04:00)
Экстремисты пытались совершить переворот и изменить политический курс в Казахстане - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера, передает Trend.

"Белорусский народ с тревогой воспринял драматические события, произошедшие в братском Казахстане. Организованная на вашу страну атака бандформирований, повлекшая многочисленные человеческие жертвы и разрушения, в очередной раз показала всем нам страшную угрозу, которую несет миру международный терроризм. Очевидна подрывная цель экстремистов - дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса", - говорится в соболезновании.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом, поэтому понимает всю остроту создавшейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, легшую на плечи ее руководства.

"Тяжелейшие испытания, выпавшие братскому народу Казахстана, белорусы переживают как собственную трагедию. Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации", - заверил белорусский лидер.

Александр Лукашенко попросил Касым-Жомарта Токаева передать слова глубокого сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки, сопровождавшиеся погромами и поджогами зданий госучреждений. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. Миротворцы уже приступили к выполнению задач в Казахстане. 7 января власти республики сообщили, что конституционный порядок в целом восстановлен во всех регионах страны.

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