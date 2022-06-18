Запуск южнокорейской космической ракеты "Нури" запланирован на 21 июня

Южная Корея объявила о планах запустить космическую ракету собственного производства "Нури" (KSLV-II) 21 июня - после устранения неполадок, сообщает агентство "Ренхап", передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы планируем провести заседание комитета по управлению запуском для подготовки второй попытки запуска "Нури", который состоится 21 июня", - приводит агентство слова представителя министерства науки Республики Корея Квон Хен Чжуна.

Он отметил, что дата запуска в итоге может поменяться из-за погодных условий.

Агентство напомнило, что старт "Нури", изначально планировавшийся на 16 июня, был отложен после обнаружения неисправной детали в одном из датчиков.