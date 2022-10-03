В Бразилии завершилось голосование на всеобщих выборах

Избирательные участки закрылись в Бразилии, где в воскресенье проходят всеобщие выборы. В результате волеизъявления будут определены следующий глава государства, губернаторы штатов, треть сенаторов, а также новые составы федерального парламента и региональных заксобраний, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Те, кто на момент закрытия участков успел прибыть к местам голосования, но не смог отдать свой голос из-за наплыва желающих, получит возможность в порядке очереди исполнить свой гражданский долг. Голосование в Бразилии является обязательным для грамотных совершеннолетних граждан в возрасте до 70 лет. Людям старшего возраста и подросткам 16-18 лет необязательно появляться на участках. Всего, по данным Высшего избирательного суда (аналог ЦИК), в нынешнем голосовании имели право принять участие свыше 156 млн человек.