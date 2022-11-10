Премьер Японии посетит мероприятия АСЕАН, G20 и АТЭС

Премьер-министр Японии Фумио Кисида планирует посетить мероприятия саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Камбодже, саммита G20 в Индонезии и саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Таиланде. Об этом в четверг журналистам сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, передает Trend со ссылкой на "Интерфакс".

"Если позволят обстоятельства, премьер-министр [Фумио] Кисида с 11 по 19 ноября планирует посетить Камбоджу, Индонезию и Таиланд для участия в мероприятиях саммита АСЕАН, саммита G20 и саммита АТЭС", - отметил он. Мацуно подчеркнул, что Кисида планирует провести там несколько двусторонних встреч, включая встречи с президентом США Джо Байденом и президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Генсек японского кабмина также выразил уверенность, что ключевыми темами обсуждения на предстоящих мероприятиях станут, в частности, ситуация на Украине, активизация ракетных запусков КНДР и ситуация вокруг энергетической безопасности.

Саммит АСЕАН пройдет 10-13 ноября в Камбодже, саммит G20 - 15-16 ноября на Бали (Индонезия), саммит АТЭС - 16-19 ноября в Таиланде.