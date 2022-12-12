Трюдо примет участие в онлайн-саммите лидеров G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник примет участие в онлайн-встрече лидеров Группы семи (G7), которая будет организована по инициативе канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила пресс-служба главы канадского правительства, которая опубликовала его расписание на 12 декабря.

"Премьер-министр примет участие во встрече лидеров G7, организованной канцлером Германии Олафом Шольцем", - указано в сообщении. Встреча начнется в 10:00 по времени Оттавы (19:00 GMT+4). Она будет закрыта для прессы.

Других подробностей предстоящей встречи пресс-служба не привела.