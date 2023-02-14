В Шри-Ланке полностью запретили одноразовые изделия из пластика

Правительство Шри-Ланки во вторник ввело полный запрет на использование небиоразлагаемых одноразовых пластиковых изделий, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запрет продиктован защитой окружающей среды, а также мерами по спасению обитающих на острове слонов и диких оленей, к гибели которых приводят попадающие им в пищу пластиковые отходы, цитирует агентство AFP официального представителя правительства, министра информации Бандулы Гунаварданы.

По его словам, с июня в Шри-Ланке будет запрещено производство и продажа пластиковых изделий. Эти меры дополнят действующий с 2017 года запрет на использование в стране пластиковых пакетов, а также введенный в 2021 году запрет на ввоз одноразовой посуды из пластика и детских игрушек из этого материала.

Как отмечают местные экологи, отказ от пластика в Шри-Ланке является не данью глобальной моде на экологически чистые материалы, а насущной необходимостью. Ежедневно страна производит десятки тонн пластикового мусора. Он не подлежит никакой переработке из-за отсутствия необходимого оборудования. Пластик закапывается в землю и тогда он становится миной замедленного действия, отравляя окружающую среду и вызывая гибель диких животных.