В Бразилии из-за последствий сильных ливней погибли 36 человек

Число жертв последствий тропического циклона, принесшего ливни в бразильский штат Сан-Паулу, выросло до 36. Об этом сообщил в воскресенье портал G1 со ссылкой на правительство штата. Ранее сообщалось о 24 погибших, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

За минувшие сутки в регионе выпала месячная норма осадков, в наиболее пострадавших Сан-Себастьяне и Бертиоге этот показатель достиг рекордных 627 и 683 мм. Удар стихии привел к многочисленным наводнениям и оползням, разрушениям жилых домов и объектов инфраструктуры. Прервано дорожное сообщение по крупным трассам, соединяющим одноименную столицу штата Сан-Паулу с прибрежными районами и с соседним Рио-де-Жанейро. По информации местных властей, под завалами продолжают находиться десятки человек.

В пяти муниципалитетах, на которые пришелся основной удар стихии, объяв