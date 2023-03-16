Президент Индонезии призвал региональные власти отказаться от Visa и Mastercard

Президент Индонезии Джоко Видодо призвал региональные администрации отказаться от иностранных платежных систем, таких как Visa и Mastercard, и начать использовать кредитные карты, выпущенные местными банками, на случай повторения ситуации с запретом на эти карты в России в связи с санкциями. Об этом в четверг сообщила газета The Jakarta Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Президент Индонезии заявил, что такие экономические инструменты, как платежные системы, могут быть использованы против государств, утверждает издание. "Будьте очень осторожны. Мы должны помнить о санкциях, введенных США против России. Visa и Mastercard могут стать проблемой", - приводит газета слова Видодо.

В марте 2022 года международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Все карты этих платежных систем, уже выпущенные российскими банками, продолжают работать на территории РФ в прежнем режиме, но ими нельзя расплачиваться за границей.