Число жертв оползня в Эквадоре возросло до 27

Не менее 27 человек погибли в результате схода оползня в Алауси в центральной части Эквадора.

Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит в субботу генеральная прокуратура страны. Ранее сообщалось о 21 погибшем.

"Подтверждены 27 погибших в результате схода оползня в Алауси", - говорится в сообщении, которое опубликовало ведомство в Twitter.

На месте продолжается поисково-спасательная операция. По данным управления по чрезвычайным ситуациям страны на 31 марта, пропавшими без вести числились 67 человек.

Оползень сошел на жилые дома в ночь на 27 марта. В общей сложности в зоне бедствия оказались более 500 человек. По оценкам Красного Креста, разрушены или повреждены 163 дома.

В феврале управление по чрезвычайным ситуациям страны выпустило предупреждение, что в районе Алауси существует риск смещения и движения горных пород.