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Силы быстрого реагирования Судана согласились объявить 24-часовую гуманитарную паузу

Другие страны Материалы 18 апреля 2023 12:28 (UTC +04:00)
Силы быстрого реагирования Судана согласились объявить 24-часовую гуманитарную паузу

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Силы быстрого реагирования (спецназа) Судана объявили во вторник о своей готовности ответить на международные призывы на сутки прекратить огонь, чтобы открыть гуманитарные коридоры, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы заявляем о своем согласии с предложением ввести перемирие на 24 часа. Подтверждаем приверженность наших сил директивам, изданным по этому поводу вчера утром. Отмечаем, что другая сторона не придерживается перемирия, а ее авиация продолжает наносить удары по населенным пунктам", - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице сил спецназа в Twitter.

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