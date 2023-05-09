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Канада высылает китайского дипломата

Другие страны Материалы 9 мая 2023 03:45 (UTC +04:00)
Канада высылает китайского дипломата

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Глава канадского МИД Мелани Жоли объявила персоной нон грата дипломата генконсульства КНР в Торонто Чжао Вэя, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Канада приняла решение объявить персоной нон грата Чжао Вэя. (...) Мы не потерпим иностранного вмешательства в наши внутренние дела в какой-либо форме", - говорится в опубликованном на сайте канадского ведомства заявлении.

Отмечается, что "данное решение было принято после тщательного изучения всех факторов".

Канадские СМИ сообщают, что дипломата высылают "в связи с обвинениями в сборе разведывательной информации о семье канадского парламентария от консервативной партии".

В свою очередь, посольство Китая в Оттаве решительно осудило высылку своего дипломата и направило ноту протеста правительству Канады.

"Китай решительно примет контрмеры. (...) Китай никогда не вмешивался во внутренние дела других стран", - говорится в заявлении на сайте диппредставительства.

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