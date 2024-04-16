Посол Ирана вызван в МИД Португалии

БАКУ /Trend/ - Посол Ирана вызван в министерство иностранных дел Португалии.

Как передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает министерство иностранных дел Португалии.

Сообщается, что МИД Португалии решительно осудил атаку Ирана на Израиль и потребовал немедленного освобождения контейнеровоза MSC Aries под португальским флагом, захваченного КСИР в Ормузском проливе.

Отметим, что 13 апреля Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) захватил контейнеровоз MCS Aries в Ормузском проливе.

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