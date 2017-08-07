Россия будет сокращать зависимость от доллара в ответ на санкции США

7 августа 2017 14:14 (UTC+04:00)

Москва в ответ на новые санкции США активизирует работу по сокращению зависимости от американских платежных систем и доллара как расчетной валюты, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

"Мы, конечно, активизируем работу, связанную с импортозамещением, сокращением какой-то зависимости от американских платежных систем, от доллара как расчетной валюты и так далее. Теперь это становится насущной необходимостью", — сказал российский дипломат в интервью журналу "Международная жизнь".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Он расширяет ряд секторальных санкций, в частности сокращает максимальный срок финансирования российских банков, находящихся под санкциями США, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 60 дней (сейчас это 30 дней и 90 дней соответственно). Закон также корректирует круг глубоководных и арктических шельфовых проектов, а также нефтегазовых проектов с трудноизвлекаемыми запасами, которым запрещено поставлять оборудование и технологии.

Azernews Newspaper
Новости по теме
США окажут содействие таможне Узбекистана в обнаружении радиоактивных веществ
Бизнес 15:43
Россия не планирует возобновлять импорт турецких томатов
Турция 13:59
Иран, Турция и Россия обсудят сирийский кризис
Турция 11:59
Армения в окружении: будут ли российские комплексы С-400 защищать Азербайджан?
Нагорно-карабахский конфликт 11:26
В США не менее 30 человек пострадали из-за торнадо
США 04:32
Постпред США при ООН рассказала о целях встречи Тиллерсона и Лаврова
США 6 августа 06:03
В Москве семь человек пострадали в ДТП со скорой
Россия 6 августа 02:52
В США произошел взрыв возле мечети
США 5 августа 19:21
Вице-премьер РФ Рогозин провел встречу с министром обороны Ирана
Политика 5 августа 14:53
CША запустили процесс выхода из Парижского соглашения по климату
США 5 августа 12:00
США ликвидировали командира радикальной группировки "Аш-Шабаб" в Сомали
США 4 августа 14:58
Кому нужны неуместные спекуляции на тему вмешательства Турции и России в нагорно-карабахский конфликт
Нагорно-карабахский конфликт 4 августа 14:16
Вице-премьер РФ Рогозин посетит Тегеран
Политика 4 августа 12:17
Китай выступил против новых санкций США в отношении России
В мире 4 августа 10:40
Генконсульство Турции переведут из Новороссийска в Краснодар
Турция 4 августа 07:20
Трамп пока не планирует телефонный разговор с Путиным
США 3 августа 23:24
Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,2 млрд
Россия 3 августа 17:20
Ереван не хочет развивать отношения с членами ЕАЭС - стратегия МИД
Армения 3 августа 13:18