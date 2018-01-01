Система tax free будет введена в России в 2018 году

1 января 2018 17:18 (UTC+04:00)

Система возврата НДС по покупкам иностранных граждан на территории России (tax free) начнет действовать в РФ с 2018 года, пишет Интерфакс.

Право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС). Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство РФ.

Возврат НДС не будет распространяться на подакцизные товары.

Обратиться за возвратом налога физлица смогут в течение одного года с момента покупки товаров при условии их вывоза в течение трех месяцев со дня приобретения.

Планируется, что на первом этапе система будет реализовываться в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Минфин оценил дополнительные расходы федерального бюджета по возмещению НДС иностранным гражданам в 150-200 млн рублей в год. Расходы ФТС на введение tax free составят около 50 млн рублей, ФНС - 213,15 млн рублей единовременно и 94,22 млн рублей ежегодно. Компенсировать расходы бюджета предполагается за счет увеличения туристического потока и роста объема розничного товарооборота.

Госдума приняла закон, который наделяет иностранных граждан правом на возврат НДС по покупкам, совершенным в России (tax free), в ноябре прошлого года.

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