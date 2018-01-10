Путин назначил нового посла в Германии

10 января 2018 15:00 (UTC+04:00)

Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Германии, им стал Сергей Нечаев, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РИА Новости.

Своим указом Путин освободил от данной должности посла Владимира Гринина.

"Назначить Нечаева Сергея Юрьевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Федеративной Республике Германия", — говорится в другом указе президента.

Согласно информации на сайте МИД РФ, Сергей Нечаев с 24 августа 2015 года являлся директором Третьего Европейского департамента.

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