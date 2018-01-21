Россия выполнила условия сделки ОПЕК+ более чем на 100% - Новак

21 января 2018 11:04 (UTC+04:00)

Россия в декабре выполнила свои обязательства по соглашению ОПЕК+ на 101 процент, в целом по 2017 году — чуть более чем на 100 процентов, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

"В декабре 101%, в целом по 2017 году чуть больше 100%", - ответил он на соответствующий вопрос.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.

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