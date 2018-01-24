Четыре человека погибли в ДТП под Саратовом

Дорожная авария в Саратовской области с участием двух автомобилей унесла жизнь четырех человек, передает Интерфакс со ссылкой на управление ГИБДД региона.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в ночь на среду на 14 км. автодороги "Саратов - Озинки", где столкнулись автомобили "ВАЗ-2110" и большегруз "Вольво".
"В результате аварии на месте от полученных травм скончался водитель и трое пассажиров легковой машины", - сказали в управлении.
Причины аварии устанавливаются.
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