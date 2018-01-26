Работы по поиску пропавшего в Японском море судна осложняются штормом

Авиация и суда с начала светового дня ничего не нашли на месте поисков судна "Восток" в Японском море, работу осложняют штормовые условия, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра "Владивосток".

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасжилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело.

Всю ночь на месте работали два судна: спасатель и судно Fesco. Утром к ним присоединились вертолет Ми-8 и самолет Бе-200 МЧС. Также в середине дня на месте начал работу самолет ТОФ Ан-26.

"Сегодня пока ничего не нашли, видимость очень плохая, работе мешают штормовые условия", — сказал собеседник агентства.

По его словам, несмотря на погоду, авиация будет работать весь световой день, а суда — и ночью.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-флот".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.