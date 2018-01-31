В Москве автобус врезался в опору тоннеля, пострадали 11 человек

На севере Москвы автобус наехал на разделительный бордюр. По предварительным данным, пострадали 11 человек, рассказали РИА Новости в столичном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на Ленинградском шоссе.

Как сообщает телеканал "РЕН-ТВ", автобус, направлявшийся из области в центр, столкнулся с опорой тоннеля. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины аварии выясняются.

Это второе ДТП с участием общественного транспорта в Москве за сутки. Во вторник около станции метро "Сходненская" автобус наехал на ограждение, никто не пострадал. Всего за прошедший день в столице произошло почти 700 аварий. В ГИБДД связали это с сильным снегопадом и метелью.

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