Лавров призвал расследовать инциденты на границе Израиля и Сирии

19 февраля 2018 12:26 (UTC+04:00)

Важно провести расследование инцидентов на границе Израиля и Сирии, для этого есть механизмы ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

На прошлой неделе в ответ на вторжение беспилотника, опознанного как иранский, ВВС Израиля атаковали авиабазу в районе сирийской Пальмиры, а затем, потеряв истребитель от огня с земли, разбомбили еще дюжину целей в районе Дамаска, включая зенитные батареи и объекты "иранского военного присутствия" в соседней стране. Начальник штаба ВВС Израиля Томер Бар ранее заявлял, что эта операция израильской авиации вылилась в самое масштабное противостояние с ПВО Сирии с 1982 года и увенчалась полным успехом.

"Что касается конкретного инцидента с беспилотником и всем, что за этим последовало,… я не могу ничего сказать, потому что фактов достаточных представлено не было. В израильской и в американской прессе, в социальных сетях споры сразу после этого инцидента о том, что же там на самом деле произошло, какой был беспилотник. Обращали внимание на то, что в соцсетях был показан один вид беспилотника, затем на фотографиях был другой вид беспилотника. Вы знаете, самое главное, мы говорили об этом, когда здесь был премьер-министр (Израиля Биньямин) Нетаньяху, самое главное — не пытаться сразу какими-то фактами делать политику, фактами недоказанными", — сказал Лавров на Ближневосточной конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"А для того, чтобы разбираться в такого рода инцидентах, есть согласованные всеми механизмы. Я имею в виду две ооновские операции. Есть силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанах, есть орган по наблюдению за выполнением условий перемирия. В мандате и того, и другого механизма есть положения, которые наделяют их правом проводить расследование подобных инцидентов. Мне кажется, что было бы полезно, чтобы такие расследования произошли", — добавил глава МИД РФ.

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