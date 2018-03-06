Минобороны РФ: на борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 военнослужащих РФ

6 марта 2018 21:51 (UTC+04:00)

Шесть членов экипажа и 33 пассажира находились на борту потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим Ан-26, их семьям будет оказана необходимая помощь и поддержка, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на самолете в момент его крушения находились 32 человека.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ. Огневого воздействия по самолету не было.

Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего", - сообщили в ведомстве.

"Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - подчеркнули в военном ведомстве.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
Россия и КНР разрабатывают средства против спутников США - Пентагон
США 01:08
Узбекистан намерен развить сотрудничество с РФ в сфере финансирования и образования
Бизнес 00:49
Состоялся телефонный разговор между президентами Турции и России
Турция 00:30
Де Мистура обсудил межсирийское урегулирование с посланниками из Ирана, России и Турции
В мире 6 марта 23:25
Путин получил доклад о крушении российского Ан-26 в Сирии
Россия 6 марта 21:17
Лавров посетит Ташкент для участия в конференции по Афганистану
Узбекистан 6 марта 18:13
В Минобороны России назвали возможную причину падения Ан-26 в Хмеймиме
Россия 6 марта 17:49
В Сирии разбился российский самолет
Россия 6 марта 17:42
Россия предложила Ирану активизировать торговлю в нацвалютах
Экономика 6 марта 17:33
Иран и ЕАЭС могут заключить соглашение о зоне свободной торговли уже в мае
Экономика 6 марта 17:26
SOCAR временно отказалась от экспорта своих нефтепродуктов через Россию
Энергетика 6 марта 16:50
Компания из Азербайджана может стать резидентом дагестанского индустриального парка
Бизнес 6 марта 15:51
Московская область РФ применит опыт Азербайджана в благоустройстве городов и развитии агросектора
Бизнес 6 марта 15:35
Президент Ильхам Алиев вручил орден "Достлуг" директору Московского академического театра сатиры (ФОТО) (версия 2)
Политика 6 марта 14:04
"Дочка" Международного банка Азербайджана закрывает свои филиалы в России
Бизнес 6 марта 12:58
Туркменистан и РФ приступили к деловым переговорам
Бизнес 6 марта 12:51
Число турецких туристов, посетивших Россию за последние три года уменьшилось
Туризм 6 марта 11:19
Казахстан подтвердил проведение встречи глав МИД РФ, Турции и Ирана по Сирии
Казахстан 6 марта 10:18