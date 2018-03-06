Минобороны РФ: на борту разбившегося в Сирии Ан-26 находились 39 военнослужащих РФ

Шесть членов экипажа и 33 пассажира находились на борту потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим Ан-26, их семьям будет оказана необходимая помощь и поддержка, сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что на самолете в момент его крушения находились 32 человека.

"По уточненным данным, на борту транспортного самолета Ан-26, потерпевшего катастрофу при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим, находились 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они военнослужащие Вооруженных сил РФ. Огневого воздействия по самолету не было.

Комиссия Минобороны России изучает все возможные версии произошедшего", - сообщили в ведомстве.

"Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - подчеркнули в военном ведомстве.

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