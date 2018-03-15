Лавров: Конвенция о статусе Каспийского моря будет подписана в этом году

15 марта 2018 14:57 (UTC+04:00)

Конвенция о статусе Каспийского моря будет подписана в текущем году, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Могу с большей долей уверенности объявить, что конвенция будет подписана в этом году на пятом саммите, который пройдет в Казахстане. В декабре мы собирали в Москве МИД каспийских стран — Россия, Казахстан, Туркменистан, Иран, Азербайджан — и на нашем уровне досогласовали все статьи этой конвенции, сейчас идет сверка текстов на языке каждой страны — участницы", — заявил министрв четверг на форуме "Россия – страна возможностей".

Сергей Лавров также выразил уверенность, что конвенция будет подписана, по его словам, пока не видно никаких препятствий к этому.

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