Британский Совет прекратит свою работу в России

17 марта 2018 12:34 (UTC+04:00)

Деятельность Британского Совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МИД РФ.

"В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность", — говорится в сообщении.

Британская сторона предупреждена, что если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, уточнили в российском дипломатическом ведомстве.

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