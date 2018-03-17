Британский Совет прекратит свою работу в России

Деятельность Британского Совета в России прекращается в связи с неурегулированностью его статуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт МИД РФ.

"В связи с неурегулированностью статуса Британского Совета в Российской Федераций прекращается его деятельность", — говорится в сообщении.

Британская сторона предупреждена, что если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России, российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, уточнили в российском дипломатическом ведомстве.

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