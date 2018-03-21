Начальник Генштаба ВС РФ и главком ОВС НАТО договорились о встрече

Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти договорились о личной встрече в телефонном разговоре, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"21 марта по инициативе натовской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ - первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти <...> Генералом армии Валерием Герасимовым поддержано предложение генерала Скапарротти о проведении личной встречи", - сообщили в Минобороны.

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