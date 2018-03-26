При пожаре в Кемерове погибли как минимум девять детей

26 марта 2018 02:56 (UTC+04:00)

Девять детей числятся среди погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, передает ТАСС со ссылкой на замначальника Главного управления МЧС по Кемеровской области Бориса Дедюхина.

"Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно, среди них девять детей", - сказал он на заседании оперативного штаба.

Дедюхин добавил, что пропавшими без вести числятся 64 человека.

"По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека", - сказал он.

Ранее сообщалось о 69 пропавших без вести в результате пожара, жертвами которого, по последним данным, стали 37 человек. Более 40 пострадавших обратились за медицинской помощью, в больницах остаются десять человек. Сообщалось, что открытое горение в ТЦ "Зимняя вишня" ликвидировали на площади 1,5 тыс. кв. м.

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