Пропавшими без вести в результате пожара в Кемерове остаются 27 человек

26 марта 2018 07:59 (UTC+04:00)

Менее 30 человек, по уточненным данным, считаются пропавшими без вести в результате пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Всего пропавшими без вести числились 64 человека. В их числе - 37 погибших, чьи тела обнаружены, но пока не опознаны", - пояснили в ведомстве.

В список из 64 пропавших вошел 41 ребенок, подтвердили в главке.

Ранее сообщалось, что в результате начавшегося в воскресенье пожара в "Зимней вишне" погибли 37 человек, более 40 обратились за медицинской помощью.

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