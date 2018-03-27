Более 25 стран НАТО высылают российских дипломатов из-за "дела Скрипаля"

Более 25 "союзников и партнеров по НАТО" вышлют свыше 140 российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

"Это широкая, решительная и скоординированная международная реакция", — отметил Столтенберг.

Также максимальное число сотрудников российского постпредства при альянсе сократится на десять человек — до двадцати. У семи дипломатов отзовут уже согласованные аккредитации, а трое получат в ней отказ.

При этом альянс не намерен отменять подготовку совета Россия — НАТО. Столтенберг заверил, что сегодняшние шаги не меняют политику альянса в отношении России, которая сочетает "сильную оборону и открытость к диалогу".

"Наши действия отражают серьезные озабоченности по поводу безопасности, выраженные всеми союзниками, и являются частью скоординированных международных усилий по реагированию на поведение России. Они пропорциональны и соответствуют нашим юридическим обязательствам", — сказал он.

В российском МИД заявили, что решение НАТО "сильно сужает возможности для диалога между альянсом и Москвой".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.