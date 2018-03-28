В России начался траур по жертвам пожара в Кемерово

Общенациональный траур объявлен в России в связи с трагедией в Кемерово, где в результате пожара погибли 64 человека, передает РИА Новости.

На всей территории страны будут приспущены государственные флаги, федеральные телеканалы и радиостанции снимут с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

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