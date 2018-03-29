В Петербурге вспыхнул пожар в одном из старейших универмагов

Шестьдесят сотрудников одного из старейших универмагов Санкт-Петербурга эвакуировали в четверг из-за пожара на втором этаже здания, никто не пострадал, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС по городу сообщила о пожаре на площади 20 квадратных метров в ДЛТ (Доме ленинградской торговли) по адресу: Большая Конюшенная улица, 21А. Вскоре пожар потушили.

"Пострадавших нет, эвакуированы 60 человек персонала", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что на момент возгорания универмаг был закрыт, в здании находился только персонал.

ДЛТ был открыт в ноябре 1927 года как Дом ленинградской кооперации Ленинградского совета потребительских обществ. Название "Дом ленинградской торговли" магазин носит с 1935 года.

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